Аналитик Крепон назвал бессмысленным стремление Украины вступить в НАТО

Вашингтон, 17 декабря. США совершили ошибку, пригласив Украину в военный альянс НАТО, считает аналитик издания Forbes Майкл Крепон.

По словам журналиста, решение экс-президента США Джорджа Буша о расширении НАТО на восток создает проблемы в 2021 году. Военный кризис на Украине случился именно из-за этого, уверен Крепон. Украина желает стать частью Альянса, Россия же хочет получить от западных стран гарантии того, что этого не произойдет.

«Предложение Буша о членстве в НАТО для Украины и Грузии было дорогой ошибкой, но этого уже не вернуть. Альянс не станет отзывать этого приглашения, но и также он не станет ввязываться в войну ради того, чтобы пополнить свои ряды Украиной», — считает аналитик.

Автор статьи отметил, что Украине бессмысленно продолжать стремиться стать членом НАТО, так как вряд ли Альянс после масштабного расширения до 30 стран-членов сможет выступить против России единым фронтом.

Ранее Североатлантический альянс заявил о готовности работать над мерами по укреплению доверия с Москвой. Об этом сказано в опубликованном заявлении НАТО.