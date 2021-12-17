Пенсионерам в России рассказали, где можно заработать почти 200 тыс. рублей

Москва, 17 декабря. Информация из сервиса по подбору вакансий «Работа.ру» указывает на то, что в стране имеется вакансия, на которой пенсионеры смогут получать крайне высокую оплату труда. Об этом пишет «ФедералПресс».

Если у российского пенсионера имеется опыт работы от пяти лет, а также человек обладает сертификатом по педиатрии, то его ждут на работе с окладом в 180 тыс. рублей.

Соответствующая вакансия называется врач-педиатр. Обязанности работника предполагают проведение диагностики и лечение детей с рождения, вакцинопрофилактику, а также выезды на дом к больным. Отмечается, что данная работа является самой высокооплачиваемой, которая доступна для граждан пенсионного возраста.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в начале декабря сообщило о внесении некоторых корректировок в порядок предоставления единовременных пособий. Изменения коснутся россиян, которые обладают правом на получение пенсионных накоплений всей суммой разом. Пакет поправок уже подготовили под несколько приказов.