Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 11:26
11:18
Общество
Проекты развития промышленных зон и транспортных узлов в Петербурге представлены Владимиру Путину
11:17
Экономика
Японская Mazda модернизировала родстер MX-5
11:15
Весь мир
Саудовская Аравия направила в Афганистан первую партию гуманитарной помощи
11:14
Политика
Володин анонсировал расследование из-за отклонения Совфедом закона от Минпросвещения
11:14
Наука
Новое соглашение между NASA и Роскосмосом позволит европейцам летать на «Союзах»
11:14
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали вербовщика ИГ в общежитии МИРЭА
11:13
Общество
Уплотнения в животе и потеря веса могут сигнализировать о развитии рака кишечника
11:13
Экономика
Энергокризис никуда не делся: почему цена на газ в Евросоюзе снова рекордно растет
11:12
Общество
Финал конкурса «Мисс Мира» перенесли из-за коронавируса
11:08
Шоу-бизнес
Тарасова рассказала о своем состоянии после пропуска съемок «Ледникового периода»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пенсионерам в России рассказали, где можно заработать почти 200 тыс. рублей

Экономика
Пенсионерам в России рассказали, где можно заработать почти 200 тыс. рублей
ПолитРоссия

Москва, 17 декабря. Информация из сервиса по подбору вакансий «Работа.ру» указывает на то, что в стране имеется вакансия, на которой пенсионеры смогут получать крайне высокую оплату труда. Об этом пишет «ФедералПресс».

Если у российского пенсионера имеется опыт работы от пяти лет, а также человек обладает сертификатом по педиатрии, то его ждут на работе с окладом в 180 тыс. рублей.

Соответствующая вакансия называется врач-педиатр. Обязанности работника предполагают проведение диагностики и лечение детей с рождения, вакцинопрофилактику, а также выезды на дом к больным. Отмечается, что данная работа является самой высокооплачиваемой, которая доступна для граждан пенсионного возраста.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в начале декабря сообщило о внесении некоторых корректировок в порядок предоставления единовременных пособий. Изменения коснутся россиян, которые обладают правом на получение пенсионных накоплений всей суммой разом. Пакет поправок уже подготовили под несколько приказов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Пенсионерам в России рассказали, где можно заработать почти 200 тыс. рублей
работа пенсии пенсионеры зарплата медицина педиатр
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать