Ополчение в Техасе объявило охоту на нелегальных мигрантов

Брэкеттвилл, 17 декабря. В приграничные города Техаса прибывают группы вооруженных американцев из других штатов для поиска и выдворения нелегальных мигрантов, пересекающих границу с Мексикой. Местные власти, раздраженные бездействием федералов, сотрудничают с \этими активистами, сообщает The Wall Street Journal.

The county has considered partnerships with security firms or drone operators.



This week, feds arrested a member of the N. TX Patriot Boys Militia, who was patrolling a private ranch in Kinney County, on charges he attacked the U.S. Capitol Jan. 6. https://t.co/aPqxdsXaqn — Elizabeth Findell (@efindell) December 16, 2021

По данным издания, шериф округа Кинни Брэд Коу уже несколько месяцев сотрудничает с группами вооруженных мужчин, которые помогают полиции искать мигрантов. Гражданские активисты используют беспилотники для нахождения беженцев.

Коу отмечает, что мигранты ищут любые способы, чтобы отвадить мигрантов от своего округа.

«Если мигранты будут знать, что их арестуют, они отправятся куда-нибудь еще», — сказал он.

Тем временем ряд общественных организаций США выступают против подобных частных инициатив. Несколько дней назад Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал жалобу в министерство юстиции с просьбой проверить действия властей штата. В документах говорится, что активистов беспокоит поддержка, которую округ Кинни оказывает частным группам.

Летом губернатор Техаса Грег Эбботт назвал ситуацию на границе «катастрофой». Власти начали операцию «Одинокая звезда» и вывели дополнительные силы для поимки мигрантов, которые незаконно пытаются попасть в США. Примерно из двух тысяч арестов большинство пришлось именно на округ Кинни, потому что он расположен у берега реки Рио-Гранде, между границей Техаса с Мексикой.

Кризис на границе

На границе США и Мексики в настоящее время наблюдается миграционный кризис: лагеря временного содержания переполнены, а беженцы продолжают прибывать. В сентябре более 15 тысяч человек, преимущественно выходцев из Гаити, создали стихийный лагерь под мостом в Дель-Рио, штате Техас. Попытки контролировать численность беженцев привели к нескольким крупным скандалам и критике миграционной политики Джо Байдена.

Рост потоков мигрантов напрямую связан с тем, что действующий президент аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних привело к росту числа детей, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.

В октябре количество задержанных беженцев выросло на 128% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 164 тысячи человек.