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Политолог Жарихин заявил, что США нужны гарантии спокойствия на Украине

Политика
Политолог Жарихин заявил, что США нужны гарантии спокойствия на Украине
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 декабря. Вашингтону нужны гарантии спокойствия на Украине, чтобы заняться Китаем. Об этом заявил замдиректора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин.

Эксперт разоблачил намерение США использовать Украину. Хитрый план американцев заключается в том, чтобы получить гарантии Киева и заняться Китаем. По мнению Жарихина, у США есть проблемы и они неслучайно стало разговаривать с Россией.

«Если бы у них не было проблемы, они бы с нами не разговаривали. Проблема состоит в том, что для того, чтобы заняться Китаем, им нужно развязать руки на Украине, чтобы в ближайшее время на Украине не было форс-мажорных обстоятельств», — сказал политолог.

Политолог Жарихин заявил, что США нужны гарантии спокойствия на Украине
Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Жарихин добавил, что кампания «Россия нападет» придумана именно для того, чтобы получить гарантии от Москвы. США нужно заморозить ситуацию на Украине, подчеркнул эксперт. Однако им выдвинули ответные требования не продвигать военную инфраструктуру в российском направлении. У США возникла зависимость от поведения Москвы, а также возможность торга и нахождения компромисса, заключил Жарихин в интервью изданию «Украина.ру».

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко ранее заявил, что Киев неизбежно будет зависеть от России. Аналитик дал такой комментарий на фоне запуска «Северного потока — 2» и истощающихся на Украине ресурсов для теплогенерации.

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украина сша жарихин
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