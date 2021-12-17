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Российские вертолетоносцы оснастят противоминными безэкипажными катерами

Армия
Российские вертолетоносцы оснастят противоминными безэкипажными катерами
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 декабря. Российские универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» оснастят противоминными безэкипажными катерами (БЭК).

Источник в кораблестроительной отрасли сообщил ТАСС, что в настоящее время строительство УДК продолжается на АО «Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы». По его словам, наличие комплекса противоминной обороны позволит вертолетоносцам самостоятельно решать задачи в дальней морской зоне.

«Вертолетоносцы проекта 23900 планируется вооружить противоминным комплексом, состоящим из безэкипажных катеров и подводных дронов отечественной разработки. На борту корабля будет размещаться сразу по два БЭК», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что вертолетоносцы российского производства будут лучше «Мистралей», которые Франция так и не передала Москве. Стоит отметить, что РФ не собирается отказываться от авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из-за появления новых УДК, передает Infox.

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