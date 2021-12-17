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Некоторые российские пенсионеры смогут рассчитывать на выплату от соцзащиты в декабре

Экономика
Некоторые российские пенсионеры смогут рассчитывать на выплату от соцзащиты в декабре
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 декабря. Новые социальные пособия предоставят определенным категориям российских граждан в этом месяце. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Уже начиная с сегодняшнего дня, многие отечественные пенсионеры увидят денежные выплаты от государства, которые предоставят им органы социальной защиты.

Соответствующие перечисления должны быть осуществлены до начала будущей недели. Таким образом, госорганы переведут деньги с 17 декабря по 20 декабря.

Денежные пособия смогут получить неработающие россияне пенсионного возраста в рамках помощи региональных органов соцзащиты. На территории различных субъектов РФ объем поддержки может разниться. Например, в Нижневартовске таким пенсионерам выделяют 500 рублей на человека или 1000 рублей на супругов.

Представители Пенсионного фонда России ранее объяснили, когда пенсионеры смогут забрать средства за декабрь, перечисляемые им из ведомства. Жителям страны также озвучили нюансы нового графика зачисления пособий.

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пенсионеры пособия выплаты соцподдержка
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