Трейлер сериала «Как я встретила вашего папу» с Ким Кэтролл и Хилари Дафф появился в Сети

Москва, 17 декабря. Сериал «Как я встретила вашего папу» — спин-офф ситкома «Как я встретил вашу маму» — обзавелся трейлером. Ролик появился на YouTube-канале стримингового сервиса Hulu.

Видео, которое длится чуть больше полутора минут, разместили на платформе в четверг. Его посмотрели больше 336 тысяч пользователей.

Сериал расскажет, как женщина по имени Софи встретила своего супруга. Действие развернется в 2022 году, одинокая девушка будет пытаться найти свою любовь в эпоху приложений для знакомств. В трейлере она жалуется, что за год успела побывать на 87 свиданиях.

Главную героиню сыграют сразу две актрисы. Персонажа в зрелом возрасте представит Ким Кэтролл, а в молодости — Хилари Дафф. В сериале также задействованы Франсия Райса, Том Эйнсли, Крис Лоуэлл, Тиен Трэн и Сурадж Шарма.

Премьера сериала «Как я встретила вашего папу» запланирована на января 2022 год. Всего ожидается десять эпизодов.