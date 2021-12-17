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«Спартак» объявил, что контракт с Паоло Ваноли рассчитан до конца сезона-2022/23

Спорт
«Спартак» объявил, что контракт с Паоло Ваноли рассчитан до конца сезона-2022/23
Global Look Press  /  imago sportfotodienst

Москва, 17 декабря. Главным тренером московского «Спартака» официально стал Паоло Ваноли, работавший в свое время с «Интером» и «Челси» в качестве ассистента. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Пару дней назад «Спартак» объявил о расставании с португальским специалистом Руем Виторией. Клуб поблагодарил его за работу, особенно отметив, что при нем команда вышла в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.

Теперь наставником красно-белых станет итальянский специалист, за плечами у которого работа в системе сборных Италии. Он возглавлял юношеские команды и был ассистентом в главной сборной страны.

«Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год», — говорится в сообщении.

Итальянец уже познакомился с инфраструктурой стадиона и тренировочной базой, поговорил с руководителями различных служб команды, а также с большим интересом посетил клубный музей. В пятницу состоится пресс-конференция с Ваноли.

Накануне агент Ваноли подтвердил назначение итальянца на пост главного тренера «Спартака». Он отметил, что это прекрасный клуб.

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Все новости / Спорт / «Спартак» объявил, что контракт с Паоло Ваноли рассчитан до конца сезона-2022/23
футбол спартак ваноли
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