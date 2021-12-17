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Порты Латвии нарастили объемы перевалки российского угля почти вдвое

Экономика
Порты Латвии нарастили объемы перевалки российского угля почти вдвое
pixabay.com  /  Klaise

Москва, 17 декабря. Три крупнейших порта Латвии в ноябре 2021 года увеличили объемы перевалки российского угля на 194% в годовом выражении, говорится в сообщении министерства транспорта республики.

Речь идет о Рижском, Вентспилсском и Лиепайском портах. В прошлом месяце в них было перевалено 489 тысяч тонн каменного угля. Минтранс ожидает, что в декабре рост объемов перевалки может продолжится.

Как считают в ведомстве, возобновление потока российских грузов через Латвию подтверждает важность существования латвийского транзита и привлекательность портов республики для компаний из РФ. Чиновники также считают, что росту способствует и ситуация на мировом рынке энергоресурсов.

«В то же время нужно понимать, что порты и все участники процесса логистики должны активно работать над привлечением альтернативных грузов и их диверсификацией, а также продолжать работу по развитию услуг с добавленной стоимостью в портах», — подчеркнул министр транспорта Литвы Талис Линкайтс.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее заявил, что Украина испытывает дефицит угля. При этом, как он утверждает, с газом ситуация в стране лучше.

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