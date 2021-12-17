Режиссер «Содержанок» Богомолов признался, что не все может доверить Собчак

Москва, 17 декабря. Режиссер Константин Богомолов поделился деталями жизни в браке с телеведущей Ксенией Собчак. Постановщик рассказал о главных качествах своей супруги.

Ксения Собчак уже два года счастлива в браке с Константином Богомоловым. Несмотря на эксцентричность обоих влюбленных, они всегда с нежностью отзываются друг о друге. При этом режиссер сериала «Содержанки» признался в YouTube-шоу «Начало», что не готов доверить супруге все свои секреты.

«Я очень многие вещи предпочитаю решать в себе. Потому что, когда ты исповедуешься, делишься чем-то, есть ощущение, что ты обременяешь другого. Это скорее проблема, что я не доверяю. Близкий человек может испытывать радость, помогая мне или выслушивая», — поделился режиссер.

Богомолов также решил поделиться чувствами к супруге. Режиссер признался, что больше всего ценит в Собчак женственность и считает ее прекрасным человеком.

Несмотря на любовь к супруге, Богомолов отчитал телеведущую за пропущенный светский ужин из-за работы. Собчак опубликовала ролик, где показала, как муж в шутку высказался о невостребованности журналистки.