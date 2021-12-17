Абрамович приобрел заброшенный стадион в Геленджике

Москва, 17 декабря. ООО «Финэстейт Ко», входящее в ГК Millhouse Романа Абрамовича, стало владельцем земельного участка, где расположен стадион «Спартак» в Геленджике. Об этом сообщает «РБК Бизнес» со ссылкой на данные ЕГРН.

Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь территории равняется 21,8 тыс. квадратных метров. По состоянию на 12 ноября 2021 года земля находилась в муниципальной собственности. Ее кадастровая стоимость составляет 144,4 млн рублей.

«ООО "Финэстейт Ко", структура Millhouse Романа Абрамовича, в декабре стало 100-процентным собственником АО "Гавань", которому принадлежит территория стадиона "Спартак" в Геленджике», — следует из ЕГРЮЛ и Единого государственного реестра недвижимости.

Заброшенные промзоны в среднем занимают до 30% территорий российских городов. О способах их развития рассказала директор Института региональных исследований и городского планирования Ирина Ильина.