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Абрамович приобрел заброшенный стадион в Геленджике

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 10:27
Экономика
Абрамович приобрел заброшенный стадион в Геленджике
Агентство городских новостей Москва  /  Зыков Кирилл

Москва, 17 декабря. ООО «Финэстейт Ко», входящее в ГК Millhouse Романа Абрамовича, стало владельцем земельного участка, где расположен стадион «Спартак» в Геленджике. Об этом сообщает «РБК Бизнес» со ссылкой на данные ЕГРН.

Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь территории равняется 21,8 тыс. квадратных метров. По состоянию на 12 ноября 2021 года земля находилась в муниципальной собственности. Ее кадастровая стоимость составляет 144,4 млн рублей.

«ООО "Финэстейт Ко", структура Millhouse Романа Абрамовича, в декабре стало 100-процентным собственником АО "Гавань", которому принадлежит территория стадиона "Спартак" в Геленджике», — следует из ЕГРЮЛ и Единого государственного реестра недвижимости.

Заброшенные промзоны в среднем занимают до 30% территорий российских городов. О способах их развития рассказала директор Института региональных исследований и городского планирования Ирина Ильина.

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