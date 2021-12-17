Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 11:25
11:18
Общество
Проекты развития промышленных зон и транспортных узлов в Петербурге представлены Владимиру Путину
11:17
Экономика
Японская Mazda модернизировала родстер MX-5
11:15
Весь мир
Саудовская Аравия направила в Афганистан первую партию гуманитарной помощи
11:14
Политика
Володин анонсировал расследование из-за отклонения Совфедом закона от Минпросвещения
11:14
Наука
Новое соглашение между NASA и Роскосмосом позволит европейцам летать на «Союзах»
11:14
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали вербовщика ИГ в общежитии МИРЭА
11:13
Общество
Уплотнения в животе и потеря веса могут сигнализировать о развитии рака кишечника
11:13
Экономика
Энергокризис никуда не делся: почему цена на газ в Евросоюзе снова рекордно растет
11:12
Общество
Финал конкурса «Мисс Мира» перенесли из-за коронавируса
11:08
Шоу-бизнес
Тарасова рассказала о своем состоянии после пропуска съемок «Ледникового периода»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Герой СССР и участник советско-финской войны Василий Мичурин умер на 106-м году жизни

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 10:26
Общество
Герой СССР и участник советско-финской войны Василий Мичурин умер на 106-м году жизни
wikipedia.org  /  Mihenator / CC BY-SA 4.0

Минск, 17 декабря. Старейший Герой Советского Союза и участник советско-финской войны Василий Мичурин скончался в Белоруссии на 106-м году жизни.

Василий Сергеевич не планировал связывать жизнь с военным делом и работал агротехником, но в 1939 был призван на финский фронт. В армии он был пулеметчиком.

В 23 года Мичурин получил звание Героя Советского Союза во время Финской кампании. Он был единственным, кто выжил после атаки финнов, но смог в одиночку справиться с тремя пулеметами и пресечь шесть попыток наступления противника.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Герой СССР и участник советско-финской войны Василий Мичурин умер на 106-м году жизни
смерть герой ссср василий мичурин
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать