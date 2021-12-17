Герой СССР и участник советско-финской войны Василий Мичурин умер на 106-м году жизни

Минск, 17 декабря. Старейший Герой Советского Союза и участник советско-финской войны Василий Мичурин скончался в Белоруссии на 106-м году жизни.

Василий Сергеевич не планировал связывать жизнь с военным делом и работал агротехником, но в 1939 был призван на финский фронт. В армии он был пулеметчиком.

В 23 года Мичурин получил звание Героя Советского Союза во время Финской кампании. Он был единственным, кто выжил после атаки финнов, но смог в одиночку справиться с тремя пулеметами и пресечь шесть попыток наступления противника.