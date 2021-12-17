Средний лимит по кредиткам россиян достиг рекордных 75 тысяч рублей

Москва, 17 декабря. Средний лимит по кредитным картам в России увеличился за ноябрь на 9,4% — до рекордных 74,9 тыс. рублей. Такие данные представили в бюро кредитных историй «Эквифакс», передает «Прайм».

Предыдущий максимум банки отмечали в апреле 2021 года. Тогда средний лимит находился на уровне 74,5 тыс. рублей.

Вместе с тем объем выдачи кредиток заметно снизился. Количество новых карт упало в минувшем месяце на 27,8% — до 1,2 млн единиц, а объем задолженности — на 21%, до 89,2 млрд рублей.

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин обусловил снижение показателей политикой ЦБ. Он объяснил, что финансовый регулятор повышает коэффициенты риска для расчета капитала банков, что подталкивает большинство из них сокращать объемы кредитования.

Покупки, сделанные на эмоциях, способны нанести серьезный вред кошельку. Особенно это касается приобретений, сделанных с кредитной карты, предупредил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.