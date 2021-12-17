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БПК «Адмирал Пантелеев» отработал поиск и уничтожение подлодки на учениях в Японском море

Армия
БПК «Адмирал Пантелеев» отработал поиск и уничтожение подлодки на учениях в Японском море
Global Look Press  /  MOD Russia/via Globallookpress.com

Вилючинск, 17 декабря. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» провел учения по поиску и уничтожению подлодки в Японском море.

В сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота РФ говорится, что маневры проходили на одном из морских полигонов. Экипаж корабля отработал алгоритм действий по поиску подлодки условного противника, которая была обнаружена средствами разведки.

Боевые расчеты корабля подготовили противолодочное оружие к применению и условно уничтожили противника. В ходе учений применялись реактивные глубинные бомбы и торпеды.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Пантелеев» принял участие в учениях ARNEX-2021. Корабли Тихоокеанского флота РФ также недавно выполнили ракетные пуски в ходе маневров в Японском море, передает Infox.

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учения вмф рф японское море
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