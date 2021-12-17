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Лента
17 декабря 11:24
11:18
Общество
Проекты развития промышленных зон и транспортных узлов в Петербурге представлены Владимиру Путину
11:17
Экономика
Японская Mazda модернизировала родстер MX-5
11:15
Весь мир
Саудовская Аравия направила в Афганистан первую партию гуманитарной помощи
11:14
Политика
Володин анонсировал расследование из-за отклонения Совфедом закона от Минпросвещения
11:14
Наука
Новое соглашение между NASA и Роскосмосом позволит европейцам летать на «Союзах»
11:14
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Сотрудники ФСБ задержали вербовщика ИГ в общежитии МИРЭА
11:13
Общество
Уплотнения в животе и потеря веса могут сигнализировать о развитии рака кишечника
11:13
Экономика
Энергокризис никуда не делся: почему цена на газ в Евросоюзе снова рекордно растет
11:12
Общество
Финал конкурса «Мисс Мира» перенесли из-за коронавируса
11:08
Шоу-бизнес
Тарасова рассказала о своем состоянии после пропуска съемок «Ледникового периода»
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«Этот день в истории». Что произошло 17 декабря, праздники, факты, люди

Видео

Сотни событий происходят каждый день. В программе «Этот день в истории» мы расскажем о самых интересных.

Сегодня свой праздник отмечают ракетные войска стратегического назначения ВС России. Созданные в 1959 году они надежно защищают наши границы от неприятеля. К ракетным также относят космические войска, которые также отмечают свой праздник 17 декабря.

«Отцы авиации» братья Уилбер и Орвилл Райт 17 декабря 1903 года впервые испытали свой летательный аппарат. Судно продержалось в воздухе 12 секунд и пролетело 39 метров.

Дни рождения сегодня отмечают: Леонид Броневой, Милла Йовович и Оксана Федорова.

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Все новости / Видео / «Этот день в истории». Что произошло 17 декабря, праздники, факты, люди
этот день в истории
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