«Этот день в истории». Что произошло 17 декабря, праздники, факты, люди

Сотни событий происходят каждый день. В программе «Этот день в истории» мы расскажем о самых интересных.

Сегодня свой праздник отмечают ракетные войска стратегического назначения ВС России. Созданные в 1959 году они надежно защищают наши границы от неприятеля. К ракетным также относят космические войска, которые также отмечают свой праздник 17 декабря.

«Отцы авиации» братья Уилбер и Орвилл Райт 17 декабря 1903 года впервые испытали свой летательный аппарат. Судно продержалось в воздухе 12 секунд и пролетело 39 метров.

Дни рождения сегодня отмечают: Леонид Броневой, Милла Йовович и Оксана Федорова.