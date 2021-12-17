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Sohu: маневры ВКС РФ над Японским морем лишили Токио надежды заполучить Курилы

Армия
Sohu: маневры ВКС РФ над Японским морем лишили Токио надежды заполучить Курилы
Федеральное агентство новостей

Пекин, 17 декабря. Россия с помощью своих ВКС наглядно показала, что у Японии нет никаких шансов взять под свой контроль Курилы.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что недавно Москве пришлось жестко ответить на провокации Токио в отношении островов. По словам экспертов, России удался действительно сильный ход, из-за которого Япония лишилась надежды заполучить Курилы, передает «ПолитРоссия».

«Девять российских военных самолетов одновременно поднялись в воздух и взяли курс на Японское море», — говорится в статье.

Внезапное появление российских летчиков в Японском море вызвало панику в Токио. Аналитики утверждают, что маневры ВКС РФ выглядели действительно впечатляюще. Они не исключают, что приближение иностранных боевых единиц к японским границам вызвало настоящую панику.

«Россия сделала хороший ход, нанеся жесткий удар по Японии», — пишут авторы статьи.

По мнению экспертов, таким образом Россия отреагировала на провокации Японии, которая пытается оспорить принадлежность Курил. Новый японский премьер-министр Фумио Кисида сразу после своего вступления в должность заявил, что не хочет откладывать решение курильской проблемы в долгий ящик. Однако маневры ВКС РФ заставили Токио забыть о Курилах.

Ранее сообщалось, что РФ может разместить свои системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы на острове Курильской гряды Матуа. Отметим, что совсем недавно в регионе прошли учения российского ВМФ, передает Infox.

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