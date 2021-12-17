Чистая прибыль «Газпром нефти» может оказаться рекордной в 2021 году

Москва, 17 декабря. «Газпром нефть» ожидает по итогам текущего года получить рекордную для предприятия чистую прибыль. Об этом сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

По его словам, налоговые отчисления во все бюджеты РФ достигнут порядка 1 триллиона рублей

«По этому году будет рекордная прибыль в истории компании. Почти триллион налогов в разные бюджеты», — заявил Дюков.

По итогам января-сентября 2021 года «Газпром нефть» получила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в объеме 357 млрд рублей. Это в 10 раз превышает результат аналогичного периода 2020 года. Выручка за отчетный период достигла 2,162 трлн рублей (+49,1%).

Размер добычи углеводородов «Газпром нефти» впервые в истории организации превысит 100 млн тонн нефтяного эквивалента (н. э.). Объем переработки повысится до 43,3 млн тонн н. э.