Жители России смогут увидеть солнечное и лунное затмение в 2022 году

Москва, 17 декабря. Сразу два затмения можно будет наблюдать, находясь на территории России, в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор Иркутского планетария Павел Никифоров.

Специалист отметил, что жители России смогут посмотреть одно лунное и одно солнечное затмение. Во время первого небесного явления диск Луны закроет планету Уран, состоится это событие 8 ноября. Незадолго до него произойдет затмение Солнца, передает «Интерфакс».

«25 октября будет частное солнечное затмение. В России его будет видно в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени. Солнечный диск будет закрыт на 86%. Я думаю, это будет грандиозное астрономическое событие для России, и любители астрономии будут его наблюдать», — рассказал Никифоров.

Прошлое солнечное затмение состоялось 4 ноября. Кадры с небесным явлением появились на YouTube-канале Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).