Париж, 17 декабря. Париж в ближайшие недели надеется добиться прогресса в рамках «нормандского формата» по теме Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава республики прокомментировал разрешение украинского вопроса в контексте «нормандского формата». По словам Макрона, нужно вернуть Россию в «политические рамки». Президент уточнил, что Минские соглашения обсуждались на саммите Евросоюза в Брюсселе.

«Хотели бы добиться продвинуться вперед по этому вопросу в ближайшие недели», — сказал французский лидер на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Макрон утверждает, что США и страны ЕС «придерживаются многостороннего подхода» к урегулированию ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее указал на незначительную роль Киева в урегулировании проблемы на юго-востоке государства. Однако «нормандский формат» работал бы эффективнее, если бы все только зависело от украинской стороны, убежден политик.