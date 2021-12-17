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В Мордовии будут судить женщину за аферу на 139 млн рублей
Происшествия
В Мордовии будут судить женщину за аферу на 139 млн рублей
pixabay.com  / 

Саранск, 17 декабря. Заместитель прокурора Мордовии утвердил обвинительное заключение по делу мошенницы из Рузаевского района.

По данным региональной прокуратуры, жительница Рузаевского района с лета 2016 года по весну 2020-го обманывала граждан, предлагая сделать вклады с высокой ежемесячной доходностью. В итоге ей удалось лишить денег 123 доверчивых местных жителей, а общая сумма ее добычи составила 139 миллионов рублей, сообщают «Известия Мордовии».

В прокуратуре отметили, что обвиняемая признала свою вину в совершении преступлений в полном объеме и частично возместила причиненный ущерб. Данное уголовное дело уже передано на рассмотрение в Рузаевский районный суд.

Ранее ФАН сообщал о появлении в России еще одного вида мошенничества. В полиции Московской области предупредили жителей о новом виде обмана, который злоумышленники осуществляют с помощью фальшивых колл-центров. Людям на электронную почту поступают письма якобы от кредитного учреждения с предложением перевести средства, которые потом обналичиваются преступниками.

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суд прокуратура мошенница
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