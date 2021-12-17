В Мордовии будут судить женщину за аферу на 139 млн рублей

Саранск, 17 декабря. Заместитель прокурора Мордовии утвердил обвинительное заключение по делу мошенницы из Рузаевского района.

По данным региональной прокуратуры, жительница Рузаевского района с лета 2016 года по весну 2020-го обманывала граждан, предлагая сделать вклады с высокой ежемесячной доходностью. В итоге ей удалось лишить денег 123 доверчивых местных жителей, а общая сумма ее добычи составила 139 миллионов рублей, сообщают «Известия Мордовии».

В прокуратуре отметили, что обвиняемая признала свою вину в совершении преступлений в полном объеме и частично возместила причиненный ущерб. Данное уголовное дело уже передано на рассмотрение в Рузаевский районный суд.

Ранее ФАН сообщал о появлении в России еще одного вида мошенничества. В полиции Московской области предупредили жителей о новом виде обмана, который злоумышленники осуществляют с помощью фальшивых колл-центров. Людям на электронную почту поступают письма якобы от кредитного учреждения с предложением перевести средства, которые потом обналичиваются преступниками.