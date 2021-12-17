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МИД РФ опроверг слухи о возможной продаже российского оружия талибам

Политика
МИД РФ опроверг слухи о возможной продаже российского оружия талибам
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 17 декабря. Россия не собирается продавать оружие новым афганским властям, а любые разговоры о такой возможности – глупость, заявил спецпредставитель российского президента, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

В интервью РИА Новости он прокомментировал появившиеся в некоторых западных СМИ сообщения о том, что РФ якобы может поставить вооружения талибам (представители запрещенной в России террористической организации «Талибан»1). Кабулов опроверг эти слухи, а также отметил, что у талибов достаточно оружия, брошенного ВС США во время бегства из Афганистана.

«Там оружия американцы оставили столько, что на две страны хватит. Надо, наоборот, думать о том, чтобы талибы от безденежья не стали продавать это оружие налево и направо, особенно переносные зенитные комплексы, которые наверняка американцы побросали, когда убегали», — объяснил он.

По его словам, беспокоиться нужно о том, чтобы американское оружие не попало в руки террористических группировок разных мастей. Кабулов добавил, что 18 декабря Россия направит в Афганистан новую партию гуманитарной помощи.

Ранее Infox писал, что США смогли спасти из Афганистана всего несколько десятков единиц летной боевой техники. Также сообщалось, что талибы собираются создать собственные ВВС.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан мид рф оружие
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