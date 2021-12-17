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Политические итоги недели в медиацентре «Патриот» подведет Николай Межевич
Политика
Политические итоги недели в медиацентре «Патриот» подведет Николай Межевич
ПолитРоссия  / 

Технико-экономическое обоснование по проекту газопровода из России в Китай через Монголию будет готово уже в ближайшие недели, заявил президент РФ Владимир Путин. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена скоростью распространения нового штамма коронавируса «Омикрон»: число новых случаев заражения удваивается каждые два-три дня. Лидеры 27 стран Европейского союза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России, об этом в своем Twitter сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель.

Каковы главные политические события прошедшей недели? Является ли экстрадиция Джулиана Ассанжа новым трендом в западной политической системе? Дмитрий Кулеба пожаловался на НАТО и ЕС — почему Украину туда не берут? Почему американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что выступает за вхождение русскоязычной части Украины в состав России? Каковы последствия решения немецкого суда по убийству в Берлине террориста Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили)?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит Николай Маратович Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН, генеральный директор Ассоциации «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы».

Политические итоги недели в медиацентре «Патриот» подведет Николай Межевич
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эфир Николая Межевича состоится 17 декабря, в пятницу, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038

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