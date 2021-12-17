Политические итоги недели в медиацентре «Патриот» подведет Николай Межевич

Технико-экономическое обоснование по проекту газопровода из России в Китай через Монголию будет готово уже в ближайшие недели, заявил президент РФ Владимир Путин. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена скоростью распространения нового штамма коронавируса «Омикрон»: число новых случаев заражения удваивается каждые два-три дня. Лидеры 27 стран Европейского союза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России, об этом в своем Twitter сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель.

Каковы главные политические события прошедшей недели? Является ли экстрадиция Джулиана Ассанжа новым трендом в западной политической системе? Дмитрий Кулеба пожаловался на НАТО и ЕС — почему Украину туда не берут? Почему американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что выступает за вхождение русскоязычной части Украины в состав России? Каковы последствия решения немецкого суда по убийству в Берлине террориста Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили)?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит Николай Маратович Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН, генеральный директор Ассоциации «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эфир Николая Межевича состоится 17 декабря, в пятницу, в 11:00.

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Прямой эфир пройдет здесь.

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