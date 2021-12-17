Министр финансов России Силуанов заявил, что трасса Москва — Казань будет построена в срок

Казань, 17 декабря. Правительство России планирует завершить строительство трассы М-12 Москва — Казань в срок, несмотря на увеличение стоимости работ. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Глава Минфина России принял участие в заседании совместной коллегии Министерства финансов Республики Татарстан, регионального управления Федеральной налоговой службы, а также республиканского управления Федерального казначейства. В рамках своего выступления глава ведомства подчеркнул, что все работы по строительству автомобильной дороги будут выполнены в срок.

«Основная стройка — это у нас Москва — Казань. Дальше мы до Екатеринбурга эту трассу будем продолжать. Несмотря на удорожание, расширение, увеличение протяженности, где-то прилегающая инфраструктура, все будет выполнено в срок», — приводит его слова ТАСС.

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа планируют отремонтировать порядка 140 километров дорог в 2022 году. Кроме того планируется финансирование разработки проекта трассы из Надыма в сторону Ханты-Мансийска.