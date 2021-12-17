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Netflix и Old Spice выпустят дезодоранты по «Ведьмаку»

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 10:00
Общество
Netflix и Old Spice выпустят дезодоранты по «Ведьмаку»
Кадр из сериала «Ведьмак 2»

Москва, 17 декабря. Стриминговая платформа Netflix и парфюмерно-косметический бренд Old Spice придумали оригинальную рекламную кампанию для продвижения второго сезона сериала «Ведьмак». Они приготовили дезодоранты по мотивам саги.

Old Spice выпустит шесть дезодорантов. У каждого из них будет свой уникальный аромат. Названия линейки отсылают к персонажам «Ведьмака»: «Подмышка Йеннифэр», «Плотва», «Труп кикиморы», «Вода из бадьи Геральта», «Блавекин до резни» и «Запах неожиданности».

Создатели «Ведьмака» в преддверии трансляции шоу делают поклонникам множество сюрпризов. Они выпускают короткие видео с эпизодами из сериала, а также фотографии главных героев. Дебютный показ первого эпизода состоится уже 17 декабря. В новом сезоне будет восемь серий.

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Все новости / Общество / Netflix и Old Spice выпустят дезодоранты по «Ведьмаку»
netflix ведьмак old spice
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