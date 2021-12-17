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АвтоВАЗ опубликовал тизер новой модели Lada

Общество
АвтоВАЗ опубликовал тизер новой модели Lada
lada.ru  /  LADA

Москва, 17 декабря. Российская компания «АвтоВАЗ» представила первое изображение новой модели, премьера которой запланирована в ближайшее время.

Тизер опубликован на официальной странице производителя в Instagram. Судя по фото, речь идет о новой модели хетчбэка Lada Xray. Ожидается, что новинка будет либо обновленной модификацией машины, либо рестайлинговым вариантом.

АвтоВАЗ опубликовал тизер новой модели Lada
Prt Scr instagram.com / @allnewlada

В настоящий момент автомобили семейства Lada XRay доступны с 1,6-литровыми двигателями мощностью 106 и 113 лошадиных сил соответственно. Первый мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или с «роботом», а второй — с вариатором.

Цена на автомобиль Lada Largus с ноября 2020 года увеличилась на 21,9% — до 928 тысяч рублей, говорится в исследовании «Банкавто». По результатам ноября самое сильное подорожание фиксировалось у Renault Kaptur.

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автоваз xray новая модель
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