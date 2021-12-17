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Американский Shelby дополнительно продаст 225 новых Mustang GT500KR

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 09:52
Экономика
Американский Shelby дополнительно продаст 225 новых Mustang GT500KR
Global Look Press  /  mago stock&people

Вест-Ричленд (Вашингтон), 17 декабря. Автомобилестроительная компания Shelby American поделилась новостями о планах по созданию нового тиража знаменитого маслкара Ford Shelby Mustang GT500KR.

Автомобильный рынок Соединенных Штатов Америки, а также ряда других стран вскоре увидит некогда популярного King of the Road. Согласно заявлениям представителей фирмы, автолюбители смогут приобрести одну из 225 моделей, причем 180 из них будут реализоваться в США.

Спорткар оборудуется мощным силовым агрегатом на 913 л.с. Машина может похвастаться обновленными колесными дисками, адаптивной подвеской MagneRide с перекалибровкой, а также панелями кузова, сделанными из армированного углеволокном пластика. Владельцы Mustang Shelby GT500 смогут переоборудовать своих «железных коней» в GT500KR почти за 55 тыс. долларов или 4 млн рублей по текущему курсу, а готовый экземпляр новинки обойдется в 128 тыс. долларов (9,4 млн рублей).

Американский Shelby дополнительно продаст 225 новых Mustang GT500KR
Prt Scr twitter.com / @StangBangers

Приставка King of the Road или «Король дороги» впервые досталась Ford Mustang GT500 в 1968 году. Следующий представитель, получивший такой статус, был создан уже в 2008 году на сорокалетний юбилей машины первого поколения.

Летом американское тюнинг-ателье презентовало новый пикап под названием F-150 Super Snake. Ценник модифицированного автомобиля стартует от 91 тыс. долларов.

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Все новости / Экономика / Американский Shelby дополнительно продаст 225 новых Mustang GT500KR
ford авто спорткар маслкар Shelby American GT500KR King of the Road
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