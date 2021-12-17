Член СПЧ Брод назвал ошибкой передачу письма Сокурова журналистам

Москва, 17 декабря. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил, что письмо именитого режиссера Александра Сокурова с извинениями за ситуацию на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не предназначалось для журналистов.

Автор фильмов «Молох» и «Телец» написал обращение на имя главы СПЧ Валерия Фадеева, в котором принес извинения за случившееся на встрече с российским лидером. Брод, комментируя появившиеся сведения о письме, указал, что этот материал был не для огласки.

«Это письмо не для СМИ было. И я считаю большой ошибкой, что кто-то из коллег его передал журналистам. Не нужно устраивать шоу из этой истории», — заявил Брод в интервью ТАСС.

Александр Сокуров выступил на встрече с главой государства с предложением подумать над конструкцией страны и «отпустить» всех, кто хотел бы «начинать жить своей жизнью». Путин в ответ на слова кинематографиста призвал не толкать государство к опасной черте. По словам российского лидера, он с осторожностью относится к темам, связанным с обсуждением территориальных претензий внутри страны. Высказывание режиссера вызвало большой резонанс.