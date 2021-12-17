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Посол Китая в Японии предупредил Токио о последствиях бойкота зимней Олимпиады в Пекине

Политика
Посол Китая в Японии предупредил Токио о последствиях бойкота зимней Олимпиады в Пекине
Федеральное агентство новостей

Токио, 17 декабря. Дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине со стороны Токио повлияет на отношения двух стран. Об этом заявил посол КНР в Японии Кун Сюанью.

Дипломат прокомментировал объявленный США бойкот зимней Олимпиады в Пекине. По словам Кун Сюанью, властям Японии следует проявить «крайнюю осторожность и блокировать такой опасный шаг». Присоединение к бойкоту может обернуться ущербом для двусторонних дипломатических отношений.

«Мне жаль, но некоторые люди в Японии критикуют нашу политическую систему, основываясь на своих предвзятых взглядах», — сказал посол КНР журналистам.

Японский премьер-министр Фумио Кисида ранее отказался посещать зимние Олимпийские игры в Пекине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в начале декабря прокомментировала дипломатический бойкот США. Дипломат подчеркнула, что это грозит обернуться развалом спортивной системы.

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