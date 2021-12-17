Лунный гороскоп на пятницу — 17 декабря

Нет более точного и чувствительного к переменам в мире календаря, чем лунный. Именно поэтому, журнал Elle настоятельно рекомендует обращать внимание на то, что подсказывает нам естественный спутник Земли.

Сейчас Луна находится в знаке Близнецы. Главное, что следует запомнить на данный период — не время бездействовать, отдыхать будем позже.

Для многих этот день раскроет горизонты, позволит заглянуть за завесу будущего и глубинных смыслов бытия. Отвлекитесь от своего привычного мира, загляните за его границы — там много интересного.

Сегодня важно составить список желаний, отбросить ненужные, оставить только те, которые действительно вам необходимы. Именно сегодня есть все шансы увидеть, как их можно реализовать, и начать новые проекты.

День также благоприятен для поездок и путешествий, а также поиска, обустройства или даже покупки жилья.

В личной жизни тоже все хорошо. День находится в вибрации чувственности и позитивным образом влияет на отношения.

Обязательно разделите этот поток с любимым человеком — устройте романтическое свидание, подарите цветы или подарки, проявите заботу. Искренность ваших чувств поможет забыть былые недопонимания. Сегодня может прийти решение наконец создать узы или попросту укрепить ваши отношения.

Дорогу в будущее сможет проложить сегодня тот, кто ощущает себя ведущим в паре, а не ведомым. Дайте силу, а не ожидайте милостей.

Стоит отметить, что даже молитвы сегодня будут звучать по-другому. В особенности если они направлены на любовь ко всему живому и окружающему миру. Вселенная лучше услышит именно такие. Бескорыстно желайте добра всем вокруг, ведь этого так не хватает в современном мире.

Обратите внимание на сны. Если в них вы видите тяжелые образы, они говорят только о прошлом и указывают на то, от чего пора избавиться.

Ранее сообщалось, каков лунный день был вчера, 16 декабря.