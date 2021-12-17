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Немецкий депутат Шмидт предложил признать Крым российским

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 09:39
Политика
Немецкий депутат Шмидт предложил признать Крым российским
Федеральное агентство новостей

Берлин, 17 декабря. Признание Крыма частью территории России отвечает интересам Германии, такое мнение высказал немецкий парламентарий Евгений Шмидт.

По словам члена комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии», в интересах ФРГ выстраивать добрососедские отношения с Россией.

«Нормализация отношений между нашими странами не служит интересам ни США, ни блоку НАТО, поэтому ими нагнетается атмосфера вокруг России, а Крым стал лишь формальным поводом для введения санкций и оказания давления», — цитирует Шмидта РИА Новости.

Депутат добавил, что Запад в отношении Крыма придерживается двойных стандартов, не признавая референдум на полуострове, но соглашаясь с отделением Косово от Сербии. Также Шмидт рассказал, что пару лет назад сам ездил в Крым в составе официальной делегации и получил независимое мнение.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин назвал отличие российского Крыма от украинского. Он призвал иностранцев лично приехать на полуостров и убедиться в соблюдении прав местных жителей.

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россия крым германия
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