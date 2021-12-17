Кадышева похвасталась, что муж стал делать ей комплименты после преображения

Москва, 17 декабря. Певица Надежда Кадышева решила отказаться от народных мотивов в нарядах в пользу элегантного образа. Артистка рассказала, как изменились ее отношения с мужем после смены имиджа.

Надежда Кадышева приняла участие в грандиозном концерте в честь 60-летия Кремлевского дворца. Артистка вышла на сцену с ансамблем «Золотое кольцо», но неожиданно предстала перед публикой в элегантном платье оттенка фуксии вместо привычных нарядов в русском-народном стиле.

Кадышева высказалась об обновленной внешности. Исполнительница призналась, что муж начал делать ей комплименты после смены имиджа, передает «СтарХит».

«Я очень рада переменам, которые со мной произошли, счастлива просто. Муж Александр Григорьевич любуется на меня каждый день, с утра до вечера! Говорит: «Какая ты у меня хорошая!» — похвасталась Кадышева.

Исполнительница также рассказала, как ей удалось преобразиться. По словам звезды, она стала больше ходить пешком и включила в свой распорядок дня зарядку. Кроме того, в ее жизни появились новые эмоции, которые помогли ей измениться. Исполнительница заметно похудела. Раньше она весила порядка 95 кг, передает телеканал «360».

Певица таисия Повалий также удивляет поклонников цветущей внешностью в 57 лет. Артистка подтвердила, что использует уколы красоты ради сохранения молодости.