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Итальянский летающий робот iRonCub прошел первые испытания

Технологии
Итальянский летающий робот iRonCub прошел первые испытания
aldebaran.com  /  Aldebaran Robotics

Рим, 17 декабря. Специалисты из Центра робототехники и интеллектуальных систем Итальянского технологического института представили человекоподобного робота с кукольным лицом и реактивными двигателями. Технология получила название iRonCub.

Новый робот оснащен несколькими реактивными двигателями, расположенными на концах его рук. Кроме того, две силовые установки спрятаны в импровизированном рюкзаке. Нижняя часть робота защищена от жара специальным огнеупорным материалом. Однако у новой версии будет покрытие из жаропрочного сплава.

Авторы изобретения испытали технику полета. Они предполагают, что в будущем робот iRonCub будет активно использоваться для ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того, он может пригодиться для проведения сложных операций по спасению, сообщается в журнале IEEE Spectrum.

Высшая технологическая школа Цюриха показала свое новое творение — двухколесного и полностью автономного робота. Устройство способно подниматься по лестничным пролетам и двигаться с высокой скоростью, пишет «Ридус».

В Самаре состояние амбулаторных больных отслеживают с помощью специального чат-бота. Он связывается с пациентом и запрашивает данные о самочувствии.

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робот полет реактивные двигатели
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