Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 94

ФАН представляет 94-й выпуск рейтинга СМИ, активно продвигающих антироссийскую повестку. Разберем в нем новую подборку вбросов: президент США Джо Байден пугал российского лидера Владимир Путина, в Пскове запретят танцы на банкетах, губернатор Алтайского края Виктор Томенко уйдет в отставку. Подробнее — в нашем материале.

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Издание «Эхо Москвы» сохранило лидерство в нашем рейтинге. У издания 52 текста антироссийской направленности. На второе место вернулась «Медиазона» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ФАН) — 47 текстов. На третьей позиции находится издание «Дождь»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ФАН) — 39 текстов.

Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве новостей, которые не соответствуют действительности.

Пугалки Байдена

Американские политики, а за ними и отдельные СМИ, сразу после завершения беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена стали рассказывать про то, как их президент пугал российского. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию. По его словам, разговор был взаимоуважительный, по-другому разговаривать с Путиным нельзя.

«Наши американские коллеги сразу после завершения беседы в унисон друг другу, конечно, стали рассказывать про ужастики, про то, как Байден пугал Путина, и так далее. Это не так. Разговор был взаимоуважительный. По-иному с Путиным разговаривать нельзя, он бы и не позвонил», — заявил Песков.

Как отметил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, западные СМИ всеми силами пытаются создать Байдену образ сильного руководителя, вершащего судьбы мира. Вряд ли президент такой державы, как США, должен нуждаться в каких-то дополнительных имиджевых преференциях, однако это происходит силами почти всех медиа, связанных с демократами.

«И если есть попытка с помощью фейков улучшить образ Байдена, значит, его позиции в обществе вызывают тревогу. Странным выглядит и выбор российского президента в качестве фигуры, за счет которой раскручивают мнимое всесилие американского лидера. Поэтому к этой лжи американских медиа стоит отнестись как свидетельству их профессиональной деградации и утери Байденом своих рейтингов», — пояснил Сергей Простаков.

Global Look Press / Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency

Публицист, политический аналитик Юрий Голубь заметил, что чем меньше информации, тем больше фантазий. В официальном сообщении Белого дома по итогам переговоров не говорилось ни о чем, кроме «экономических и других мер» в случае «военной эскалации» на Украине. Естественно, американские политические эксперты начали наперебой выдвигать версии об этих самых «других мерах».

«В то же время сыграла роль внутренняя напряженность — на иронию Fox News о том, что у Путина «затряслись поджилки», когда Байден, наконец, смог включить микрофон, отвечали в противоположном духе, представляя американского президента защитником интересов США и их союзников. Так что в данном случае на страницы изданий, скорее, выплескивается невроз американского общества, связанный с неуверенностью в нынешнем слабом лидере», — добавил Юрий Голубь.

Никаких танцев

В социальных сетях, а затем и в СМИ, появилась информация о том, что в Псковской области нельзя будет танцевать на банкетах. Эту информацию позднее опроверг губернатор региона Михаил Ведерников.

«Такого ограничения, конечно, нет. По-прежнему у нас пока в регионе запрещены только дискотеки и ограничена работа ночных клубов. На банкетах танцевать можно», — сказал губернатор Псковской области.

Сергей Простаков рассказал, что ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса, в каждом регионе немного отличаются. Это вполне оправданно, так как и ситуация с коронавирусом в них разная, и каждый субъект обладает своими особенностями. Однако эти региональные отличия порождают и путаницу.

«Привыкнув следить в связи с коронавирусом за федеральной повесткой, аудитория зачастую меньше интересуется местными новостями. Здесь необходимо работать и в расширении охвата для важных региональных тем, и для воспитания информационной культуры населения, которое должно глубже интересоваться делами собственной местности. В противном случае возникшие пустоты заполняют фейки, совсем анекдотичным образом пытающиеся дискредитировать власть в духе советской эпохи», — рассказал Сергей Простаков.

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Юрий Голубь обратил внимание, что пандемия пандемией, но жителям всех без исключения российских регионов уже хочется праздника и новогодних корпоративов. Разумеется, требования Респотребнадзора о соблюдении социальной дистанции исключают саму возможность нормального разгула — отсюда и опасения, что Новый год может быть в очередной раз испорчен.

«Понятно, что танцы были бы в любом случае, даже если бы власти официально подтвердили запрет. Любые неисполнимые ограничения только нервируют общество и ведут к правовому нигилизму. Так что глава Псковской области правильно сделал, что расставил точки над i», — пояснил Юрий Голубь.

Отставка губернатора

Появились сообщения о том, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко собирается подавать в отставку. Якобы еще до выборов подыскивал себе какое-то менее публичное место работы, нежели у него есть сейчас.

Сам Томенко опроверг слухи о своей скорой отставке.

«Я могу сказать совершенно точно, что все мои мысли и действия сосредоточены только на работе губернатором. У меня нет других интересов. Я не смотрю по сторонам, не веду никаких разговоров, не предпринимаю никаких действий и даже мыслей не имею искать что-то другое», — подчеркнул губернатор.

Сергей Простаков заметил, что слухи об отставке какого-либо губернатора — распространенная практика. Их запуск обычно провоцируется каким-то более-менее заметным информационным поводом, а занимаются этим конкуренты главы региона и претенденты на влияние в субъекте. Вряд ли найдется в стране не сталкивавшийся со слухами о своей отставке губернатор.

«Таким образом чаще всего идет попытка информационного давления на власть региона, реализуется стратегия по созданию негативного фона вокруг губернатора среди населения и в федеральном центре. Поэтому такие слухи — это почти всегда продукт «черных политтехнологий», и обычно они очень далеки от реальности», — заключил Сергей Простаков.

Юрий Голубь обошелся без оценок работы Виктора Томенко. По его словам, все-таки Алтайский край — бедный регион, и изменить там ситуацию к лучшему непросто. Но, судя по многочисленным конфликтам, губернатор — выходец из Красноярского края и «Норилького никеля» — так и не стал своим для новых земляков: ни для элиты, ни для населения.

«Очевидно, что в этой ситуации у него достаточно недоброжелателей, в том числе среди подчиненных. Естественно, что слухи об отставке регулярно возникают и мгновенно распространяются. Бороться с ними практически бесполезно, остается терпеливо опровергать. Впрочем, если погасить конфликты не удастся, в один прекрасный момент очередной подобный слух может и сбыться», — заключил Юрий Голубь.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.