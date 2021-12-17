ЦБ РФ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Премиум»

Москва, 17 декабря. Московская небанковская кредитная организация «Премиум» лишилась лицензии Центробанка РФ на осуществление банковских операций. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

ЦБ отмечает, что НКО «Премиум» нарушала федеральные законы в области регулирования банковской деятельности, а также нормативные акты регулятора. В связи с этим ЦБ в течение последнего года неоднократно применял к НКО меры. В то же время, по данным регулятора, «Премиум» допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

НКО «Премиум» занимала 359-е место в банковской системе РФ по величине активов. ЦБ назначил в организацию временное руководство, которое будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

ЦБ ранее сообщил о возможном закрытии работающих в России 300 микрофинансовых организаций. Это связано с направленным в Госдуму законопроектом об ограничении процентов по кредитам МФО.