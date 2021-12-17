Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 09:50
09:47
Общество
Канадский врач Нарви обнаружил ребенка в печени беременной пациентки
09:47
Общество
Член СПЧ Брод назвал ошибкой передачу письма Сокурова журналистам
09:47
Общество
Страны G7 назвали штамм «Омикрон» самой опасной угрозой для глобального здравоохранения
09:46
Политика
Посол Китая в Японии предупредил Токио о последствиях бойкота зимней Олимпиады в Пекине
09:46
Происшествия
Мужчина погиб во время пожара в частном доме под Новосибирском из-за сигареты
09:38
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса на востоке Москвы
09:36
Общество
Коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности из-за сильного ливня в Сочи
09:34
Политика
Немецкий депутат Шмидт предложил признать Крым российским
09:34
Общество
Диетолог Макуха посоветовала осознанно подходить к еде во время праздничных застолий
09:33
Шоу-бизнес
Кадышева похвасталась, что муж стал делать ей комплименты после преображения
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ЦБ РФ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Премиум»

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 09:28
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Премиум»
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin

Москва, 17 декабря. Московская небанковская кредитная организация «Премиум» лишилась лицензии Центробанка РФ на осуществление банковских операций. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

ЦБ отмечает, что НКО «Премиум» нарушала федеральные законы в области регулирования банковской деятельности, а также нормативные акты регулятора. В связи с этим ЦБ в течение последнего года неоднократно применял к НКО меры. В то же время, по данным регулятора, «Премиум» допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

НКО «Премиум» занимала 359-е место в банковской системе РФ по величине активов. ЦБ назначил в организацию временное руководство, которое будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

ЦБ ранее сообщил о возможном закрытии работающих в России 300 микрофинансовых организаций. Это связано с направленным в Госдуму законопроектом об ограничении процентов по кредитам МФО.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / ЦБ РФ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Премиум»
лицензия центробанк рф премиум
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать