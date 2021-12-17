Intel случайно подтвердила названия серий новых процессоров

Москва, 17 декабря. Компания Intel случайно подтвердила названия будущих процессоров и графической системы. Об этом сообщил портал VideoCardz.

В открытом доступе оказался тестовый графический драйвер версии 30.0.101.9999 для систем NUC на базе процессоров Core 11-го поколения. В программе есть много информации о грядущих проектах.

Стало известно, что две модели нижнего и среднего ценового диапазона будут Arc A3XX. По коду драйвера понятно, что будет четыре графических процессора с кодовыми названиями Arc 380, Arc 350, Arc A370M и Arc A350M. Не исключено, что отметка «М» означает мобильные варианты для ноутбуков, а остальные предназначены для работы там, где есть обычный слот PCIe.

Летом Intel представила свою новую видеокарту Arc. В компании заявили о поддержке аппаратного ускорения трассировки лучей, при этом подробных характеристик в момент презентации не было.