Начальник отдела полиции в Приамурье заплатит штраф за нарушение закона о госзакупках

Благовещенск, 17 декабря. В прокуратуре Октябрьского района Амурской области прокомментировали прегрешение начальника территориального отдела полиции.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, начальник отдела полиции гораздо позже установленного срока отчитался об исполнении государственного контракта на поставку топлива, который был заключен межмуниципальным отделом МВД «Октябрьский» и одной из организаций. При этом доставка топлива уже была давно оплачена, сообщает AmurInfo.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении начальника отдела полиции дело по статье «Нарушение порядка ведения реестра контрактов». Нарушителя обязали заплатить штраф, сумма которого сейчас уточняется.

Ранее ФАН сообщал о намерении Амурского арбитражного суда оштрафовать четырех местных индивидуальных предпринимателей и двух юридических лиц по требованию «Российского авторского общества». Утверждается, что ответчики осуществляли публичное исполнение песен в ресторанах и пиццерии без выплаты вознаграждения их авторам.