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Байден планирует участвовать в президентских выборах 2024 года

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 09:26
Политика
Байден планирует участвовать в президентских выборах 2024 года
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 17 декабря. Президент США Джо Байден планирует баллотироваться на выборы 2024 года, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Так чиновница прокомментировала слова вице-президента Камалы Харрис, что она не обсуждала с Байденом вопрос участия в новых выборах. По словам Жан-Пьер, выдвигаться в президенты Байден намерен в одной команде с Харрис.

«Президент сам говорил: что он планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. Больше мне нечего к этому добавить», — пояснила представитель Белого дома.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп выразил разочарование Байденом после его саммита с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, главнокомандующий США выглядел некомпетентным политиком в вопросах обсуждения двусторонних отношений и ситуации на Украине.

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Все новости / Политика / Байден планирует участвовать в президентских выборах 2024 года
сша байден камала харрис
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