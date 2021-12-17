Байден планирует участвовать в президентских выборах 2024 года

Вашингтон, 17 декабря. Президент США Джо Байден планирует баллотироваться на выборы 2024 года, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Так чиновница прокомментировала слова вице-президента Камалы Харрис, что она не обсуждала с Байденом вопрос участия в новых выборах. По словам Жан-Пьер, выдвигаться в президенты Байден намерен в одной команде с Харрис.

«Президент сам говорил: что он планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. Больше мне нечего к этому добавить», — пояснила представитель Белого дома.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп выразил разочарование Байденом после его саммита с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, главнокомандующий США выглядел некомпетентным политиком в вопросах обсуждения двусторонних отношений и ситуации на Украине.