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Доллар и евро незначительно растут к рублю в начале торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 09:17
Экономика
Доллар и евро незначительно растут к рублю в начале торгов Мосбиржи
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 17 декабря. Биржевые курсы доллара и евро демонстрируют незначительный рост по отношению к рублю в начале торгового дня, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость доллара составляет 73,83 рубля, что на 7,75 копеек выше по сравнению со значением на момент окончания предыдущих торгов. Евро подорожал на 6 копеек, до 83,635 рубля.

Ослабление рубля к иностранным валютам связано с отсутствием внешних сигналов с мировых рынков, включая торгов на нефтяном рынке. Трейдеры также ждут итогов заседания совета директоров Центробанка, которое состоится 17 декабря. Аналитики предполагают, что регулятор повысит ключевую ставку стазу на 1 базисный пункт, до 8,5%.

Рынок акций начал торги со снижения на фоне падения котировок нефти Brent ниже 75 долларов за баррель, а также отрицательной динамики бирж в Азии и США. В начале дня индекс Мосбиржи потерял 0,7% и опустился до 3725,26 пункта.

Аналитик Александр Потавин ранее отметил стабильность рубля, несмотря на возобновление санкционной риторики Запада. Он убежден, что в ближайшее время российская валюта способна показать хорошую динамику.

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