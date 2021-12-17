Ошибки в воспитании современных детей обсудят в медиацентре «Патриот»

Поколение так называемых «снежинок» вызывает вопросы и претензии, современные дети выглядят необычно и ведут себя совсем не так, как позволяли себе дети в прошлом веке. Критики говорят о распущенности, инфантилизме, безответственности, потребительском отношении к родителям и жизни вообще.

Действительно ли современные дети так распущены, как представляют их себе критики? Какие ошибки совершают родители в воспитании детей? Какова может быть роль традиционных религий в воспитании детей? Нужна ли реформа школьного образования и ЕГЭ?

Как обычно, по пятницам диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих радость» (Юрий Роденков, экс-футболист «Зенита»), в медиацентре «Патриот» посвятит обсуждению этих вопросов свою программу «Вертикаль».

Гостем программы станет Федор Иванович Тарабукин, бывший программист, эколог, ныне организатор проекта «Усатый нянь» (частный детский сад для подростков).

Эфир состоится в пятницу, 17 декабря, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

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