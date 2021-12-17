Ракетные комплексы «Сармат» заступят на боевое дежурство под Красноярском в 2022 году

Москва, 17 декабря. Ужурская ракетная дивизия Красноярского края в конце 2022 года получит на вооружение первый полк новейших российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат».

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в эфире телеканала «Звезда» сообщил, что в настоящее время в ракетной дивизии подготавливают инфраструктуру для «Сарматов». Кроме того, ведется подготовка к летным испытаниям ракет.

«Задача: к концу 2022 года поставить первый полк в первой дивизии в Ужуре на боевое дежурство. Я считаю, что эта задача будет выполнена», — рассказал Каракаев.

Отметим, что «Сармат» является тяжелым ракетным комплексом с межконтинентальной жидкостной баллистической ракетой. Он заменит в РВСН стоящие на вооружении ракеты «Воевода».

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ планирует пять раз запустить межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» в 2022 году. Новые МБР поступят на боевое дежурство, если успешно пройдут летно-конструкторские испытания.