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Политические итоги 2021 года в медиацентре «Патриот» подведет Николай Межевич
Политика
Политические итоги 2021 года в медиацентре «Патриот» подведет Николай Межевич
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Новый альянс в сфере безопасности AUKUS, заключенный Австралией, США и Великобританией, очевидно направленный против Китая, стал одним из главных итогов 2021 года. Другим важным итогом стала достройка «Северного потока — 2», который по политическим мотивам отказываются сертифицировать новые власти Германии.

Каковы главные политические итоги 2021 года? Являются ли экстрадиция Джулиана Ассанжа, уголовное преследование каталонских политиков или аресты республиканцев в США новым трендом в западной политической системе? Закончился ли в 2021 году миграционный кризис в США и Европе или он просто приобрел латентные формы? Было ли противостояние Запада и России в 2021 году еще более энергичным, чем ранее, и каким оно будет в 2022 году? Произошли ли реальные сдвиги в построении Союзного государства России и Белоруссии и что с ним случится в следующем году?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит Николай Маратович Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН, генеральный директор Ассоциации «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы».

Политические итоги 2021 года в медиацентре «Патриот» подведет Николай Межевич
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эфир Николая Межевича состоится 17 декабря, в пятницу, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038

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