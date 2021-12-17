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Минэнерго России предлагает ввести субсидию для производства пропилена

Экономика
Минэнерго России предлагает ввести субсидию для производства пропилена
pixabay.com  /  zeeshan ahmad

Москва, 17 декабря. Министерство энергетики РФ предлагает ввести субсидию для производства пропилена в размере 7,9 тысячи рублей на тонну.

«Коммерсант» сообщает, что получателями субсидии могут стать заводы «Лукойла» в Нижнем Новгороде и Перми, а также «Газпром нефти» в Омске. Речь идет о 9 миллиардах рублей.

Издание пишет, что Минфин и Минэнерго ведут дискуссию о параметрах возможной субсидии для производства пропилена. По данным газеты, Минфин по-прежнему не поддерживает обратный акциз на пропилен.

Ведомство предлагает давать бюджетную субсидию в виде обратного акциза в размере 7,9 тысячи рублей на тонну пропилена, произведенного с помощью каталитического крекинга. Альтернативой ему является гибкая выплата, размер которой зависел бы от разницы между стоимость пропилена и полипропилена.

Завод «КамАЗ» собирается увеличивать продажи машин в 2022 году, несмотря на дефицит компонентов в автопроме. Об этом рассказал глава концерна Сергей Когогин.

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минэнерго субсидии пропилен
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