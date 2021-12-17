Суд Санта-Фе обязал Болдуина предоставить полиции доступ ко всем данным на его телефоне

Санта-Фе, 17 декабря. Муниципальный суд города Санта-Фе в Нью-Мексико удовлетворил просьбу полиции о предоставлении доступа к данным на телефоне актера Алека Болдуина. Ранее он в ходе съемок фильма «Ржавчина» случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.

Согласно документу, поступившему в ТАСС, Болдуин обязан дать доступ ко всей информации на телефоне. В частности, к изображениям, видео, электронным письмам, аккаунтам в соцсетях и личным сообщениям. Полиции также может восстановить удаленные файлы, копировать себе пароли, контакты и историю звонков Болдуина. В поступившем распоряжении номер актера скрыт в целях сохранения конфиденциальности.

Прокуратура Санта-Фе на данный момент продолжает расследование трагедии. Сам Болдуин уже заявлял, что вины своей в произошедшем не видит, поэтому каких-либо официальных обвинений не ожидает.

Актер также выступил за продолжение съемок «Ржавчины». Открытое письмо к поклонникам кинокартины он разместил в Twitter.