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Суд Санта-Фе обязал Болдуина предоставить полиции доступ ко всем данным на его телефоне

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 08:26
Общество
Суд Санта-Фе обязал Болдуина предоставить полиции доступ ко всем данным на его телефоне
Global Look Press  /  face to face/Instagram

Санта-Фе, 17 декабря. Муниципальный суд города Санта-Фе в Нью-Мексико удовлетворил просьбу полиции о предоставлении доступа к данным на телефоне актера Алека Болдуина. Ранее он в ходе съемок фильма «Ржавчина» случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.

Согласно документу, поступившему в ТАСС, Болдуин обязан дать доступ ко всей информации на телефоне. В частности, к изображениям, видео, электронным письмам, аккаунтам в соцсетях и личным сообщениям. Полиции также может восстановить удаленные файлы, копировать себе пароли, контакты и историю звонков Болдуина. В поступившем распоряжении номер актера скрыт в целях сохранения конфиденциальности.

Прокуратура Санта-Фе на данный момент продолжает расследование трагедии. Сам Болдуин уже заявлял, что вины своей в произошедшем не видит, поэтому каких-либо официальных обвинений не ожидает.

Актер также выступил за продолжение съемок «Ржавчины». Открытое письмо к поклонникам кинокартины он разместил в Twitter.

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