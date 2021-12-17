Опрос: большинство россиян назвали семью главной задачей для женщины

Москва, 17 декабря. Более 86% россиян считают, что главной задачей женщины является семья и дети. Об этом говорится в результатах опроса «Сберстрахование жизни».

Совместить семью и карьеру получится у женщины лишь по мнению 7,5% опрошенных, 6,3% высказались в пользу профессионального роста для россиянок, передает ТАСС.

Традиционным семейным укладом россияне считают патриархат. За такой вариант высказались 68% опрошенных. Меньше всего разделяют матриархат в Петербурге — 14%, больше всего в Екатеринбурге — 68%.

Только около 40% российских компаний уверены, что проведут новогодний корпоратив для своих сотрудников. Частой причиной для отказа от праздников становится опасность COVID-19 и отсутствие денег, показал опрос HeadHunter.