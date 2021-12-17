Политолог Сатановский указал на невозможность улучшения отношений между Россией и США

Москва, 17 декабря. Отношения России и США вряд ли перейдут в стадию «потепления». При этом критической точкой «охлаждения» может стать ядерная война, заявил политолог Евгений Сатановский.

По его мнению, улучшение отношений является несбыточным желанием, которое можно просить только у Деда Мороза. Связано это с тем, что у Запада всегда будет стремление уничтожить Россию, передает Пятый канал.

«Вплоть до ядерной войны [дойдут охлаждения в отношениях с США]. Перспектив много. Пока Россия существует, пока Запад существует, и западные коллеги ставят перед собой четкую и понятную задачу, чтобы России не стало», — заявил Сатановский.

Политолог отметил, что «потепление» является следствием запугивания соперника, как это ранее сделал Никита Хрущев, спровоцировав Карибский кризис. Россия же не идет на какие-либо провокации и ведет себя прилично, поэтому Вашингтон даже задумываться не станет о том, можно ли улучшить отношения с Москвой. Такое заявление политолог сделал, комментируя высказывание сенатора Джима Риша об объявлении России «спонсором терроризма».

Слова американского политика также раскритиковал член Совфеда Сергей Цеков. По его мнению, подобная позиция США подрывает диалог с Россией.