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Евросоюз продлил санкции против России на полгода

Политика
Евросоюз продлил санкции против России на полгода
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 17 декабря. Лидеры 27 европейских стран приняли решение продлить экономические секторальные санкции против России еще на полгода.

Также Россию предупредили о масштабных последствиях в случае «агрессии» против Украины. Об этом заявил в ночь на пятницу на пресс-конференции по итогам саммита глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Лидеры 27 стран ЕС единогласно приняли решение продлить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и выполнить Минские соглашения», — сказал он.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заверил в стабильности рубля на фоне возможных санкций Запада. Секторальные санкции США и Евросоюза не принесли «особо негативного эффекта» курсу рубля, сказал он.

Специалист напомнил, что США заявляли о возможном отключении России от системы SWIFT. Однако это будет лишь отключением от системы обмена сообщениями, вместо этого возможно использование Национальной платежной системы или российского аналога — СПФС.

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санкции евросоюз минские соглашения
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