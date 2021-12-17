Канцлер Германии Шольц: приостановка сертификации «СП-2» не связана с политикой

Берлин, 17 декабря. Немецкий канцлер Олаф Шольц признал приостановку сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» неполитическим решением.

По словам Шольца, «СП-2» является коммерческим проектом, в который вложили частные инвестиции. Он отметил, что немецкий регулятор принимал решение о соответствии проекта европейским законам, не руководствуясь политикой. При этом Шольц, добавил, что такая процедура предусматривает «много консультаций». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов объяснил, почему Берлин задерживает сертификацию российского газопровода. Чижов утверждает, что проблема заключается в политике, так как регулятор пока не понимает позицию нового правительства, передает «Царьград».

Федеральное сетевое агентство (BNA) ФРГ считает, что решение по «Северному потоку — 2» не будет принято в первой половине следующего года. В настоящий момент неизвестно, идет ли речь о завершении сертификации российского трубопровода.