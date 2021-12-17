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КамАЗ планирует выпустить 45 тыс. машин в 2022 году
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КамАЗ планирует выпустить 45 тыс. машин в 2022 году

Экономика
КамАЗ планирует выпустить 45 тыс. машин в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Наумкина

Москва, 17 декабря. Завод «КамАЗ» собирается увеличивать продажи машин в 2022 году, несмотря на дефицит компонентов в автопроме. Об этом рассказал глава концерна Сергей Когогин.

Из 45 тыс. запланированных к выпуску машин 8 тыс. придется на премиальную модель К5. В этом году концерн сосредоточился на модели К3, передает «Коммерсант».

По итогам этого года компания рассчитывает на выручку более 250 млрд рублей. В 2022 году ожидается прибыль в 270 млрд рублей. Концерн столкнулся с большим спросом на фоне дефицита компонентов, в результате, по словам Когогина, «склады пустые». Поставки комплектующих и в новом году не будут активными, но для главного конкурента грузовиков европейской семерки — К5 — они уже согласованы.

Нехватка новых автомобилей на российском рынке привела к росту продаж машин с пробегом. При этом наблюдается увеличение продаж авто возрастом до одного года.

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камаз машины продажи
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