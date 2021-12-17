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Пострадавшим в шахте «Листвяжная» предоставят бесплатный санаторий

Общество
Пострадавшим в шахте «Листвяжная» предоставят бесплатный санаторий
telegram.org  /  МЧС России

Белово, 17 декабря. Пострадавшие в результате взрыва метана в шахте «Листвяжная» в Кузбассе смогут пройти бесплатное оздоровление в санатории. Такое решение приняли региональные власти.

Их направят в санаторий «Инской». После осмотра врача горноспасатели и шахтеры смогут пройти курс физиолечения, массажа и ингаляций. С ними проведут работы психологи и специалисты-профпатологи. Власти рассчитывают, что так можно помочь людям восстановиться и вернуться на работу.

Также в течение года в санатории смогут пройти курс и родные погибших при трагедии. Кроме того, им предоставят медпомощь вне очереди на базе региональной областной больницы им. Беляева.

Пренебрежение постоянным честным мониторингом концентрации метана на шахтах является «прямым путем к беде». Об этом ранее заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, комментируя трагедию.

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кузбасс шахта компенсация листвяжная
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