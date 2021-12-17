Пострадавшим в шахте «Листвяжная» предоставят бесплатный санаторий

Белово, 17 декабря. Пострадавшие в результате взрыва метана в шахте «Листвяжная» в Кузбассе смогут пройти бесплатное оздоровление в санатории. Такое решение приняли региональные власти.

Их направят в санаторий «Инской». После осмотра врача горноспасатели и шахтеры смогут пройти курс физиолечения, массажа и ингаляций. С ними проведут работы психологи и специалисты-профпатологи. Власти рассчитывают, что так можно помочь людям восстановиться и вернуться на работу.

Также в течение года в санатории смогут пройти курс и родные погибших при трагедии. Кроме того, им предоставят медпомощь вне очереди на базе региональной областной больницы им. Беляева.

Пренебрежение постоянным честным мониторингом концентрации метана на шахтах является «прямым путем к беде». Об этом ранее заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, комментируя трагедию.