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Депутат Бессараб: россияне к Новому году получат пенсии и праздничные премии

Общество
Депутат Бессараб: россияне к Новому году получат пенсии и праздничные премии
pexels.com

Москва, 17 декабря. Россияне перед праздниками получат все денежные выплаты, заложенные в бюджет. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она в беседе с URA.RU отметила, что в соответствии с трудовым кодексом выплаты авансовых платежей и заработная плата назначаются дважды в месяц через равные промежутки. Так, у работающих россиян авансовая зарплата и аванс приходят на период с 1 по 10 января.

«В этом случае заработную плату, премии, 13 зарплату люди получат перед Новым годом», — рассказала она.

Выплата пенсий за январь 2022 года уже заложена в бюджет 2021 года. Многие граждане получают ее в период праздников, отметила Бессараб.

Депутат уточнила, что работодатели и регионы также стараются выдать детские новогодние подарки, помочь многодетным семьям и ветеранам в период до Нового года. По ее словам, речь идет о бесплатном посещении детских театров, материальной поддержке и экскурсиях.

Ранее сообщалось, что выплаты пенсионерам перед Новым годом могут сделать ежегодными. Соответствующий законопроект разработан в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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